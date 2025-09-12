На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион Европы по боксу убит в Омске

Чемпиона Европы по боксу Михайленко убили в Омске
Depositphotos

Чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко был убит в Омске, тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, в гости к 31-летнему спортсмену пришел 23-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, в ходе которого, как указано, гость взял ТТ (советский самозарядный пистолет Тульский Токарева, разработанный в 1930 году Федором Токаревым) и выстрелил боксеру в голову. После этого мужчина покинул квартиру и уехал из города.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого — в Новосибирской области — и предъявили ему обвинение в убийстве.

В 2008 году Михайленко стал победителем первенства Европы среди юношей. В финале российский боксер сражался с представителем Украины Беюкши Мамедовым. Российскому боксеру в третьем раунде была присуждена победа за явным преимуществом. В 2009 году Михайленко завоевал серебряную медаль на первенстве России по боксу среди старших юношей.

