Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

На Эльбрусе обнаружили третьего погибшего после аварии на канатной дороге

Тело третьего погибшего обнаружили на Эльбрусе после аварии на канатной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Авария произошла 12 сентября. Изначально сообщалось о двух погибших — жительнице Дагестана и гражданине Кабардино-Балкарии.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.