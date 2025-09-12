«Носки сине-желтые надели и радуются»: глава российского бобслея о недопуске на ОИ-2026

Глава Федерации бобслея и скелетона России Анатолий Пегов заявил о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение о недопуске российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов в нейтральном статусе до участия в отборочных соревнованиях на Игры‑2026. Решение было принято на очередном конгрессе IBSF, который прошел 12 сентября. Во время заседания украинская сторона предоставила презентацию с целью повлиять на решение конгресса.

«Уже надоело терпеть цирк, который устраивают наши украинские партнеры, это просто приводит меня в смех. Они несут какую‑то чушь. Они в презентации отметили спортсменов и тренеров, которые не работают в федерации уже четыре года… Ходят там, носки свои сине‑желтые надели и радуются», — отметил он.

Пегов выразил надежду, что ситуация может поменяться в течение ближайшего месяца, поскольку конгресс IBSF может собраться за неделю.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее стало известно, как Украина препятствовала допуску России на Игры-2026.