На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Носки сине-желтые надели и радуются»: глава российского бобслея о недопуске на ОИ-2026

Президент Федерации бобслея России Пегов возмущен недопуском на Олимпиаду
close
РИА Новости

Глава Федерации бобслея и скелетона России Анатолий Пегов заявил о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение о недопуске российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов в нейтральном статусе до участия в отборочных соревнованиях на Игры‑2026. Решение было принято на очередном конгрессе IBSF, который прошел 12 сентября. Во время заседания украинская сторона предоставила презентацию с целью повлиять на решение конгресса.

«Уже надоело терпеть цирк, который устраивают наши украинские партнеры, это просто приводит меня в смех. Они несут какую‑то чушь. Они в презентации отметили спортсменов и тренеров, которые не работают в федерации уже четыре года… Ходят там, носки свои сине‑желтые надели и радуются», — отметил он.

Пегов выразил надежду, что ситуация может поменяться в течение ближайшего месяца, поскольку конгресс IBSF может собраться за неделю.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее стало известно, как Украина препятствовала допуску России на Игры-2026.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами