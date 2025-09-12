Стало известно, как Украина препятствовала допуску России на ОИ-2026

Пресс-служба Федерации бобслея России заявила, что представители Украины на конгрессе Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) в Милане выступили с презентацией, чтобы не допустить участия россиян в зимних Олимпийских играх — 2026.

«В одном документе оказались смешаны воедино сведения о военной службе, местах работы, активности в социальных сетях, а также проведение сборов в Крыму. В презентации фигурировали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже давно завершили карьеру или не работают в системе», — указано в сообщении.

Конгресс состоялся 12 сентября, девять делегатов проголосовали за допуск россиян, шестеро воздержались, 36 – против.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее прежнее руководство мирового биатлона обвинили в покрывательстве России.