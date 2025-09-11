На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не каждый способен на такое»: призер Олимпиады оценила американку российского происхождения

Экс-теннисистка Петрова: Анисимова еще выиграет турнир «Большого шлема»
Robert Deutsch/IMAGN IMAGES/Reuters

Знаменитая в прошлом теннисистка, экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах и призер Олимпиады-2012 в Лондоне Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» поделилась впечатлениями и ожиданиями от выступления американки Аманды Анисимовой, дошедшей до финала US Open.

«Аманда доказала, что она достойна быть в элите, среди лучших. Два финала подряд – не каждый способен на такой результат. Она сделала работу над ошибками и обыграла Швентек после предыдущего поражения, но опять уступила в финале. Психология дала трещину. Это было видно – как она разводила руками, смотрела на свою команду, ей было немного некомфортно. Не справилась со своими эмоциями. Но, как сказала Арина, у Аманды еще все впереди, и она еще выиграет турнир «Большого шлема». А когда она это сделает, то станет игроком другого калибра. Это замечательно, когда есть куда расти и к чему стремиться. По возрасту она еще юная теннисистка, при этом потенциал у нее очень большой».

Анисимова, у которой есть русские корни, уступила в финале Открытого чемпионата США белоруске Арине Соболенко – 3:6, 6:7 (3-7).

Ранее Петрова назвала причины вылета Хачанова с US Open.

