«Чувствовалась неуверенность»: легенда тенниса назвала причины вылета россиянина с US Open

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка Надежда Петрова, занимавшая третье место в рейтинге WTA как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о выступлении на Открытом чемпионате США россиянина Карена Хачанова, уступившего в матче второго круга поляку Камилу Майхшаку, у которого вел со счетом 2-0 по сетам.

«Действительно у Карена очень неприятное поражение. Он вел 2-0 по сетам, имел пять матчболов и не смог их реализовать. У него в этом матче не заладилось с ударом справа – было очень много невынужденных ошибок. Соперник это почувствовал и стал поддавливать туда все время, вынуждая допускать больше ошибок. В игре Карена чувствовалась неуверенность. Удивительно, что поляк, который не очень высоко стоит в рейтинге, в решающий момент не дал слабины», — отметила Петрова.

Хачанов проиграл Майхшаку во втором круге US Open в пяти сетах, хотя вел по партиям и имел пять матчболов по ходу встречи – 6:2, 7:6 (7-4), 4:6, 5:7, 6:7 (5-10).

