«Ничего не нарушено»: 70-летний экс-глава «Зенита» оценил свой дебют за «Амкал»

70-летний глава «Зенита» Медведев о дебюте за «Амкал»: чувствовал себя отлично
Официальный канал футбольного клуба «Амкал»

70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что прекрасно себя чувствует после дебюта за медийную команду «Амкал» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против клуба «Салют Белгород». Его слова передает «Чемпионат.com».

«Эти 20 минут чувствовал себя отлично. Поле только хуже, чем вчера тренировочное, но все равно одинаковое для всех. <...> Это разные соревнования — чемпионат России и Кубок. «Амкал» мог меня заявить без трансфера, поскольку я был свободным агентом, поэтому никаких регламентов не нарушено», — заявил он.

Он вышел на поле с первых минут на позиции нападающего. Результативными действиями Медведев за 23 минуты не отличился, но совершил два фола и стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

30 августа Медведев ушел должности председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит». Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов.

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».

Ранее Медведев объяснил решение покинуть должность председателя правления в «Зените».

