Экс-глава «Зенита» Медведев объяснил решение покинуть эту должность

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев, говоря о своей отставке с этой должности, заявил, что клубу была необходима встряска. Его слова приводит «Фонтанка».

«В спортивной системе «Газпрома» есть простой принцип: побеждают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Прошлый сезон команда не выполнила задачу, не хватило одного очка. Начало нового чемпионата тоже не задалось, хотя сейчас мы выиграли три матча подряд. Но пятое место — это не то, где должен быть «Зенит», — отметил он.

Медведев, ранее занимавший эту должность и 14 августа отметивший 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит». Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов.

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».

