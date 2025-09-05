На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы легионеры, которых «Зенит» готов продать из-за ужесточения лимита

Legalbet: «Зенит» готов продать Эраковича и Дркушича
true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность продажи двух сербских защитников – Страхини Эраковича и Вани Дркушича, сообщает Legalbet.

В ближайшие годы в Российской премьер-лиге ожидается ужесточение лимита на легионеров и вместо 13 игроков в заявке и восьми на поле можно будет использовать десять человек в заявке, а в игре выпускать одновременно только пятерых.

Эракович перебрался в «Зенит» из белградской «Црвены Звезды» перед стартом сезона-2023/24 и выиграл в Северной столице один титул чемпиона РПЛ. Всего 24-летний футболист сборной Сербии отыграл за сине-бело-голубых 74 встречи во всех турнирах, сделав шесть голевых пасов.

На счету 25-летнего Дркушича 17 матчей за «Зенит» без результативных действий. Он был куплен у «Сочи» в середине сезона-2023/24, но первые полгода провел в аренде в той же «Црвене Звезде», после чего перебрался в город на Неве.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые за семь лет не смог выиграть чемпионат страны, заняв второе место после «Краснодара», лидирующего и в текущем розыгрыше. Команда Сергея Семака занимает только пятое место, набрав 12 баллов за семь туров.

Ранее в «Зените» оправдали Клаудиньо за слова о России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами