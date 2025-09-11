Хоккейному матчу России и США быть? Ротенберг раскрыл подробности

Россия и США прорабатывают варианты проведения хоккейного матча между национальными командами этих стран. Об этом «Матч ТВ» сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Диалог идет постоянно. Мы думаем о том, чтобы дать возможность сыграть нашим детям. Хотим сыграть в России, в Сочи. Или на нейтральной территории — в Турции или ОАЭ. Есть серьезные организационные вопросы, но мы обязательно это сделаем. Есть разные варианты», — утверждает Ротенберг.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали на два сезона.