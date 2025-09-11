ЦСКА не теряет надежды купить лидера «Локомотива»

Московский ЦСКА не теряет надежды приобрести капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник, красно-синие продолжают переговоры с железнодорожниками.

До этого появилась информация, что вопрос закрыт и клубы больше не обсуждают эту тему. Однако теперь уточняется, что сам Баринов от предложения не отказывался.

Накануне агент спортсмена Павел Банатин в очередной раз посетовал, что «Локомотив» до сих не предложил лидеру команды новый контракт.

«Не хотелось бы комментировать новости каких-то источников, хотя новости публикуют уважаемые издания. Но обсуждать абсолютно нечего. До сих пор клуб не сделал нам никакого предложения по продлению контракта, как и не было никаких обсуждений», — констатировал агент.

Банатин уже жаловался на то, что руководство клуба обещало в скором времени выйти на игрока с предложением о пролонгации соглашения. Однако этого до сих пор не произошло.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Его текущий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее суперталант из «Локомотива» сравнялся по цене с Роналду.