На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА не теряет надежды купить лидера «Локомотива»

ЦСКА продолжает переговоры по капитану «Локомотива» Баринову
true
true
true
close
РИА Новости

Московский ЦСКА не теряет надежды приобрести капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник, красно-синие продолжают переговоры с железнодорожниками.

До этого появилась информация, что вопрос закрыт и клубы больше не обсуждают эту тему. Однако теперь уточняется, что сам Баринов от предложения не отказывался.

Накануне агент спортсмена Павел Банатин в очередной раз посетовал, что «Локомотив» до сих не предложил лидеру команды новый контракт.

«Не хотелось бы комментировать новости каких-то источников, хотя новости публикуют уважаемые издания. Но обсуждать абсолютно нечего. До сих пор клуб не сделал нам никакого предложения по продлению контракта, как и не было никаких обсуждений», — констатировал агент.

Банатин уже жаловался на то, что руководство клуба обещало в скором времени выйти на игрока с предложением о пролонгации соглашения. Однако этого до сих пор не произошло.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Его текущий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее суперталант из «Локомотива» сравнялся по цене с Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами