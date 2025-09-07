Суперталант из «Локомотива» сравнялся по цене с Роналду

Полузащитник «Локомотива» Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sports.

По данным источника, портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов на сентябрь 2025 года в €12 млн.

6 сентября в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Армении Роналду оформил дубль, забив 139-й и 140-й гол за свою национальную команду. Встреча между Португалией и Арменией прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Алексей Батраков в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне отметился шестью забитыми мячами и возглавляет таблицу бомбардиров.

На данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 16 очков после семии игр. Следом за ним расположились калининградская «Балтика», а также столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе по 15 баллов.

