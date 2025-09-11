На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ты изменил мое мнение о России»: американский чемпион перевоспитал хейтеров

Скейбордист из США Аглиарди заявил, что изменил мнение своих фанатов о России
true
true
true
close
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что не сильно переживал по поводу того, как его фанаты отреагируют на поездку в Россию.

Аглиарди приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Переживал ли я из-за мнения фанатов? Не особо, — заявил спортсмен. — Хотя, честно говоря, год назад я сильно удивился, когда получил кучу негативных и даже хейтерских сообщений, когда мы с отцом были в Казани (на турнире Игры будущего. — «Газета.Ru»). Но меня это не парит. Я катаюсь не ради политики, а ради спорта. У меня папа француз, мама американка, бабушка китаянка… Я просто человек на этой сумасшедшей планете. И я обожаю встречать новых людей и узнавать новые места».

Американский скейтбордист подчеркнул, что выложил много видео из Москвы и на этот раз отклик от фанатов был преимущественно позитивным.

«Даже те, кто раньше писал негатив, сказали мне: «Ты изменил мое мнение о России, теперь я тоже хочу туда поехать». Такие сообщения стали для меня реально приятным сюрпризом! Я был безумно рад», — сказал Аглиарди.

Ранее американский чемпион заявил, что «в России нет такой постоянной угрозы насилия, как в США».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами