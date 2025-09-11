«Ты изменил мое мнение о России»: американский чемпион перевоспитал хейтеров

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что не сильно переживал по поводу того, как его фанаты отреагируют на поездку в Россию.

Аглиарди приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Переживал ли я из-за мнения фанатов? Не особо, — заявил спортсмен. — Хотя, честно говоря, год назад я сильно удивился, когда получил кучу негативных и даже хейтерских сообщений, когда мы с отцом были в Казани (на турнире Игры будущего. — «Газета.Ru»). Но меня это не парит. Я катаюсь не ради политики, а ради спорта. У меня папа француз, мама американка, бабушка китаянка… Я просто человек на этой сумасшедшей планете. И я обожаю встречать новых людей и узнавать новые места».

Американский скейтбордист подчеркнул, что выложил много видео из Москвы и на этот раз отклик от фанатов был преимущественно позитивным.

«Даже те, кто раньше писал негатив, сказали мне: «Ты изменил мое мнение о России, теперь я тоже хочу туда поехать». Такие сообщения стали для меня реально приятным сюрпризом! Я был безумно рад», — сказал Аглиарди.

Ранее американский чемпион заявил, что «в России нет такой постоянной угрозы насилия, как в США».