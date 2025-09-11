«В России нет такой угрозы насилия, как в США»: американский чемпион удивился доброте москвичей

Скейтбордист Аглиарди заявил, что в России нет постоянной угрозы насилия, как в США

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что ему больше всего понравилось в России по сравнению с Америкой и Европой.

Аглиарди приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Россия оказалась очень чистой, безопасной, организованной. Нет такой постоянной угрозы насилия, как в Европе или США. Бывало, что я видел кошелек, который кто-то потерял, но другие люди его не забирали. В России его просто оставляли, чтобы хозяин нашел. В Европе или Америке этот кошелек своровали бы уже через минуту. Огромное уважение русским за это», — сказал Аглиарди.

Спортсмен отметил, что Москва напомнила ему Японию по уровню организованности и чистоты. Также скейтбордист оказался приятно удивлен дружелюбием россиян.

«Люди у вас добрые и спокойные, живут мирно. Город кажется тихим. А еще я влюбился в памятники и в еду! Памятники в Москве монументальные и красивые», — отметил Аглиарди.

Ранее американский чемпион пришел в «дикий восторг» от приглашения в Москву.