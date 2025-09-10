На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кавказец бы разорвал»: экс-директор «Спартака» поддержал Смолова

Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в комментарии для Legalbet высказался о ситуации бывшего нападающего сборной России по футболу Федора Смолова, на которого завели уголовное дело о нанесении телесных повреждений средней тяжести из-за инцидента в «Кофемании», где он ударил человека.

«Федор Смолов — хороший парень, медийный человек, за ним следит молодежь. Он многое сделал для российского футбола, сборной. Был лидером в «Динамо», «Краснодаре». Все мы имеем эмоции, у каждого разная реакция. Мало ли, как это было сказано в адрес Феди. Просто «ты не умеешь играть в футбол» или с нецензурной бранью? Его это обидело. Результат на оскорбления у каждой национальности отдельный. Был бы кавказец, он бы на месте Феди не только ударил, а разорвал бы на части этого человека», — заявил Первак.

Также бывший генеральный директор красно-белых отметил, что в этой ситуации пытаются преподать урок другим людям. По его словам, в Москве за выходные происходят тысячи таких инцидентов, однако никаких решений по ним не выносится и никого не наказывают. Первак считает, что Смолова нельзя наказывать реальным сроком, а вместо этого его стоит отправить на общественные работы.

Ранее в Госдуме высказались об уголовном деле Федора Смолова.

