«Сам заинтересован в расследовании»: в Госдуме высказались об уголовном деле Смолова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила мнение, что российский футболист Федор Смолов сам заинтересован в официальном расследовании дела о драке в московском ресторане «Кофемания». Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, Смолов сам заинтересован в этом расследовании, чтобы ситуация разрешилась, раз уж это вышло в прессу. Лучше разобраться официально, чем слушать разговоры, которые могут влиять на его репутацию. Там история неоднозначная со всех сторон», — отметила она.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее появилась информация, что Смолов намерен сыграть за медийную команду после заведения уголовного дела.