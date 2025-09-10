Российский хоккеист отказался стать самым богатым в мире

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отказался от предложения подписать восьмилетний контракт на общую сумму в $128 млн. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

По информации источника, переговоры стороны игрока и клуба состоялись 9 сентября. Действующий контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом 2026 года.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее Александра Овечкина назвали прирожденным лидером.