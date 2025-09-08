Овечкина назвали прирожденным лидером

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард заявил, что россиянин Александр Овечкин обладает выдающимися лидерскими качествами. Его слова приводит RMNB.

«Когда наступает время игры – он активно помогает. Овечкин много говорит на скамейке, смотрит видео в перерывах и по ходу матчей. Он всегда готов что-то подсказать. Отличный капитан», — заявил Леонард.

По итогам сезона-2024/25 в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В рамках предсезонной подготовки «Вашингтон» проведет первый контрольный матч в ночь с 21 на 22 сентября по московскому времени против «Бостон Брюинз». Помимо этой игры, «Кэпиталз» проведут еще пять встреч: в ночь на 26 сентября (мск) против «Филадельфии Флайерз», 28 сентября – против «Нью-Джерси Дэвилз», в ночь на 1 октября – с «Коламбусом Блю Джекетс», на 3 октября – снова с «Бостоном» и на 5 октября – повторно с «Коламбусом».

Ранее Александру Овечкину подарили уникальный iPhone.

