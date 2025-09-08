Овечкина назвали прирожденным лидером

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард заявил, что россиянин Александр Овечкин обладает выдающимися лидерскими качествами. Его слова приводит RMNB.

«Когда наступает время игры – он активно помогает. Овечкин много говорит на скамейке, смотрит видео в перерывах и по ходу матчей. Он всегда готов что-то подсказать. Отличный капитан», — заявил Леонард.

По итогам сезона-2024/25 в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В рамках предсезонной подготовки «Вашингтон» проведет первый контрольный матч в ночь с 21 на 22 сентября по московскому времени против «Бостон Брюинз». Помимо этой игры, «Кэпиталз» проведут еще пять встреч: в ночь на 26 сентября (мск) против «Филадельфии Флайерз», 28 сентября – против «Нью-Джерси Дэвилз», в ночь на 1 октября – с «Коламбусом Блю Джекетс», на 3 октября – снова с «Бостоном» и на 5 октября – повторно с «Коламбусом».

