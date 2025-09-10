На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Если нанес травмы, то это тюрьма»: Губерниев о деле Смолова

Журналист Губерниев: если Смолов действительно нанес травмы, то это тюрьма
Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что считает темной историю с дракой российского футболиста Федора Смолова в московском ресторане «Кофемания». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«История темная, но если Смолов действительно нанес травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Федора шантажировали, — с этим тоже нужно будет разбираться», — заявил Губерниев.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее появилась информация, что Смолов намерен сыграть за медийную команду после заведения уголовного дела.

