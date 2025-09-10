Смолов намерен сыграть за медийную команду после заведения уголовного дела

Российский футболист Федор Смолов, на которого было заведено уголовное дело из-за драки в московском ресторане «Кофемания», намерен сыграть за медийный клуб «Broke Boys» в Кубке России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поединок против клуба «Леон Сатурн» состоится 11 сентября, начало матча — 19:30 по московскому времени.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее адвокат заявил, что Смолову грозит условный срок за драку в «Кофемании».