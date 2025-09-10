На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Смолова завели уголовное дело после драки в «Кофемании»

На футболиста Смолова было заведено уголовное дело после драки в «Кофемании»
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

В отношении российского футболиста Федора Смолова было заведено уголовное дело после того, как игрок стал участником драки в московском заведении «Кофемания». Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его. При этом он выступил за медийную команду «БроукБойз» в одном из матчей Кубка России.

Ранее глава «Динамо» посмеялся над Смоловым и предложил ему устроиться в «Кофеманию».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами