На Смолова завели уголовное дело после драки в «Кофемании»

На футболиста Смолова было заведено уголовное дело после драки в «Кофемании»

В отношении российского футболиста Федора Смолова было заведено уголовное дело после того, как игрок стал участником драки в московском заведении «Кофемания». Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его. При этом он выступил за медийную команду «БроукБойз» в одном из матчей Кубка России.

Ранее глава «Динамо» посмеялся над Смоловым и предложил ему устроиться в «Кофеманию».