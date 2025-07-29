Глава «Динамо» посмеялся над Смоловым и предложил ему устроиться в «Кофеманию»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в шутку заявил, что ресторан «Кофемания», в котором Федор Смолов устроил потасовку, ударил одного незнакомого мужчину и попытался достать кулаком второго, рассматривает футболиста на должность спортивного директора. Слова Гафина приводит портал Legalbet.

«Были бы в «Динамо» заинтересованы в приглашении Смолова? Вроде бы «Кофемания» рассматривает Федора на должность спортивного директора. Возможно, его будущая карьера связана с этим клубом», — пошутил глава совета директоров московского «Динамо».

Смолов устроил драку в «Кофемании» рано утром 28 мая. Об инциденте стало известно 5 июля, когда запись потасовки попала в сеть.

Футболист заявил, что неизвестные люди шантажировали его и вымогали 20 млн рублей в обмен на обещание не распространять запись. Спортсмен не стал соглашаться на эти условия.

Ранее Смолов заявлял, что после окончания карьеры футболиста хотел бы стать спортивным директором, а не тренером.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его.

Ранее футболист харьковского клуба сбежал с Украины.