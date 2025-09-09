Российский теннисист снялся с турнира в Китае

Российский теннисист Карен Хачанов не примет участия в турнире АТР-250 в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Причина, по которой он не выступит на соревнованиях, не уточняется. При этом в числе участников турнира заявлены также Андрей Рублев и Даниил Медведев. Кроме того в Китае сыграет уроженец Гатчины, представляющий Казахстан Александр Бублик.

В прошлом году Карен дошел в Ханчжоу до второго круга. Там он уступил хозяину корта Бу Юньчаокэтэ.

Карен Хачанов по ходу текущего сезона вернулся в топ-10 мирового рейтинга АТР, но на Открытом чемпионате США проиграл в пяти партиях во втором раунде поляку Камилу Майхшаку, сильно уступающему ему в рейтинге.

Теннисистка Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» заявила, что Карен проводит хороший сезон и эту неудачу ему нужно забыть.

«У него хороший сезон, он вернулся в десятку, так что нужно забыть это поражение и хорошо подготовиться к окончанию сезона. В прошлом году он очень хорошо провел этот период. Теперь ему придется подтверждать очень много очков, чтобы остаться на том месте, где он сейчас находится», — считает Петрова.

