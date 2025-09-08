На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«На Украине злой слюной изойдутся»: в Госдуме ждут попыток помешать матчу России и США

Депутат Журова о матче России и США: «на Украине злой слюной изойдутся»
Alexei Nikolsky/AP

Украина будет пытаться всеми возможными способами помешать проведению товарищеского матча между футбольными сборными России и США. Такое мнение в комментарии «Спорт-Экспрессу» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать... Мы понимаем, что там будет много негатива и попытки все это пресечь. В принципе проведение такого матча — это все реально. Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему», — заявила парламентарий.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

Ранее экс-президент «Локомотива» рассказал, победит ли Россия США.

