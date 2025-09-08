Экс-президент «Локомотива» рассказал, победит ли Россия США

Предсказать победителя в возможном матче между сборными России и США затруднительно, поскольку команды равны по силам. Такое мнение в комментарии порталу Vprognoze.ru выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Мне кажется, что силы примерно равны. Американский футбол, когда еще играли в отборе на прошлый чемпионат мира, было видно, что они очень заряженные, атлетичные и скоростные. России будет не просто обыграть Соединенные Штаты. Я надеюсь, что мы выиграем, но матч будет очень серьезный», — считает Наумов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США. Однако информации о дате и месте проведения потенциальной встречи пока нет.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

