Ушел из жизни многолетний сотрудник «Спартака»

Фотограф московского «Спартака» Александр Ступников ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

В «Спартаке» подчеркнули, что трагедия шокировала в тех в клубе. Ступникова назвали замечательным человеком, уникальным профессионалом, а также надежным другом и товарищем.

«Спартак» во время международной паузы проведет товарищеский матч против белорусской команды «МЛ-Витебск». Игра состоится в понедельник, 8 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после семи туров набрали 11 очков. Команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют в гостях со столичным «Динамо», игра состоится в субботу, 13 сентября.

Ранее стало известно, что лидер «Динамо» может сыграть со «Спартаком».