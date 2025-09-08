На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В новом клубе Зинченко призвали прекратить финансирование Украины

Греческий миллиардер Евангелос Маринакис, владеющий английским клубом «Ноттингем Форест», в дискуссии с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что страна должна прекратить финансирование Украины. Его слова приводят местные СМИ.

«Я предпочитаю, чтобы дети перестали умирать. И чтобы Россия сохранила за собой часть территорий Украины», — заявил Маринакис.

«Ноттингем» в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) после трех туров набрал четыре очка и идет на 10-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником команды в чемпионате станет лондонский «Арсенал».

Примечательно, что именно у «канониров» клуб Маринакиса арендовал украинского полузащитника Александра Зинченко. Пока неизвестна его реакция на слова президента «лесников», за которых он должен выступать до конца нынешнего сезона.

При этом у игрока возникли проблемы с налогами. Зинченко задолжал более £300 тыс. в качестве налоговых выплат британскому королевству. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, футболист получил счет об уплате задолженности в £300 тыс. по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании) с обязательством выплаты еще £35 тыс. персональным бухгалтерам.

Ранее украинец дипломатично высказался об отношениях с Сафоновым

