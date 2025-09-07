На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинец дипломатично ответил об отношениях с Сафоновым

Защитник «ПСЖ» Забарный ушел от ответа об отношениях с Сафоновым
Panoramic/Global Look Press/PSG

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный ответил на вопрос об отношениях с одноклубником, российским вратарем Матвеем Сафоновым. Его слова приводит пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Накануне сборная Украины уступила Франции 0:2 в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Забарный призвал обсуждать игру национальной команды.

«Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти и посмотреть. Сейчас я полностью сфокусирован на сборной. Давайте говорить о сборной Украины», — заявил игрок.

Прежде защитник подчеркивал, что взаимодействует с Сафоновым исключительно на профессиональным уровнем. Он также делал акцент на том, что не общается ни с одним россиянином.

Сообщалось, что украинский защитник Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой — летом 2025 года.

23 августа появилась информация, что Забарный продолжает избегать Сафонова. После матча Лиги 1 с «Анже» игроки «ПСЖ» провожали Джанлиджи Доннарумму, который покинул клуб. Во время командных объятий 22-украинец, увидев россиянина, отдалился от него в сторону других партнеров по команде.

Ранее Сафонов двумя словами ответил на вопрос про украинца Забарного.

Футбол. Чемпионат Франции
