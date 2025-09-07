На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп приехал на финал US Open

Трамп приехал на финал US Open между Синнером и Алькарасом
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк на финальный матч Открытого чемпионата США между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Трамп появился в VIP-ложе стадиона имени Артура Эша. Зрители приветствовали его аплодисментами.

В данный момент стартует первый сет, «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Алькарас — победитель уже шести турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции 2024-2025); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025, Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 21 турнира ATP (из них 20 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко пришла со спиртным на победную пресс-конференцию US Open — 2025.

