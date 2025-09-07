Соболенко пришла со спиртным на победную пресс-конференцию US Open — 2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на Открытом чемпионате США пришла на итоговую пресс-конференцию с открытой бутылкой шампанского.

Спортсменка, улыбаясь, присела в кресло со спиртным напитком, держа в другой руке полулитровую бутылку питьевой воды.

В финале турнира белорусская спортсменка взяла верх над представительницей США Амандой Анисимовой. Для победы Арине хватило двух сетов, матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Белорусская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, исполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Аманда Анисимова реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила семь двойных ошибок и исполнила четыре подачи навылет.

Благодаря этой победе Соболенко завоевала свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она уже выигрывала US Open (в 2024 году, когда победила в финале американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5), а также дважды побеждала на Australian Open (в 2023 и 2024 году).

Соболенко повторила достижение Серены Уильямс. Она стала второй теннисисткой в истории WTA, сумевшей защитить титул на американском турнире Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко получила рекордные призовые за победу на US Open.