Грузия впервые в истории вышла в 1/4 финала Евробаскета

Грузия обыграла Францию и впервые в истории вышла в 1/4 финала Евробаскета
Irakli Gedenidze/REUTERS

Сборная Грузии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу.

В матче 1/8 финала грузинская команда переиграла национальную сборную Франции. Игра, которая прошла в Риге на стадионе «Арена Рига», завершилась со счетом 80:70. Самыми результативными игроками в составе победившей команды стали Камар Болдуин и Торнике Шенгелия, набравшие по 24 очка.

За право сыграть в полуфинале континентального первенства Грузия поспорит с Финляндией, которая в своем матче 1/8 финала переиграла сербов.

В апреле 2025 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, когда пройдет слушание об экстрадиции в США российского баскетболиста.

Баскетбол. НБА
