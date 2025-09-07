«На все воля божья»: фавориты чемпионата Европы сенсационно вылетели с турнира

Фаворит чемпионата Европы по баскетболу сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии.

Встреча завершилась победой Суоми со счетом 92:86. В следующем раунде она встретится с победителем матча между сборными Франции и Грузии.

«Мы c гордо поднятой головой, мы знаем, что сделали всё, что могли. Поверьте мне на слово, вы знаете, через что мы прошли за последние 72 часа. У нас будет шанс искупить вину и сделать нашу страну счастливой. На все воля божья, давайте двигаться дальше. Спасибо болельщикам за поддержку», — заявил разыгрывающий сборной Сербии, экс-игрок ЦСКА Алекса Аврамович, чьи слова приводит Sportklub.rs.

Он заявил, что, несмотря на неудачу, гордится партнерами по команде. Баскетболист подчеркнул: их поражению нет оправданий, но его команда выложилась по полной. Также Аврамович отдал должное соперникам, которых он назвал сыгранной за многие годы командой.

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал Никола Йокич. Он набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, когда пройдет слушание об экстрадиции в США российского баскетболиста.