Стало известно, когда пройдет слушание об экстрадиции в США российского баскетболиста

Слушание об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США пройдет после 15 сентября

Слушание по делу об экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина пройдет после 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Фредерика Бело.

По его словам, заседание может состояться уже 16 сентября.

«Да, это возможно», — заявил адвокат, отвечая на вопрос, означает ли это, что заседание может состояться уже 16 сентября.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

