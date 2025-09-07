На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведева получила травму во время игры в футбол

Фигуристка Медведева получила травму во время футбольного матча
Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в благотворительном футбольном матче в пользу фонда Константина Хабенского для детей и взрослых с опухолями мозга. В одном из эпизодов она получила повреждение.

Мяч сильно попал ей в живот и она была вынуждена покинуть поле, однако осталась на трибунах.

«Малиновое пузо», — в шутку сказала спортсменка, уходя с площадки.

Кроме двух медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой по золота чемпионатов Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Летом спортсменка рассказала об отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Рудковская в интервью Медведевой раскритиковала Тутберидзе.

