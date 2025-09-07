«Мне насрать»: как Тутберидзе уговорили вести реалити-шоу

Продюсер телеканала «Пятница» Николай Картозия рассказал, как получилось убедить тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе стать ведущей реалити-шоу о похудении «Большие девочки». Он признался, что буквально «уговорили бурю сесть в гримерку».

«Имя Этери означает «воздушная», «высоко парящая», «небесная» и «я тебе «сейчас конек в жопу засуну и сделаю чемпионом». Она и Родина‑мать, и богиня Кали для своих фигуристок, и голос в голове фигуристки, который говорит:

«Вырежи эмоции, добавь результат», — написал Картозия в Telegram.

Он подчеркнул, что проекту нужна была ведущая, которую участницы будут бояться больше, чем диагноза «ожирение». И поначалу Тутберидзе отказывалась, а команда проекта не соглашалась приглашать кого-то еще. В итоге прославленного тренера сумел убедить генеральный продюсер телеканала Борис Волков.

С Тутберидзе состоялся четкий разговор, в ходе которого стало ясно: наставнику не нужно было шоу, она не собиралась подставляться. А каналу нужна была именно искренность ведущей. И стороны смогли договориться.

«Неделя фэтшейминга. Тренинг: как реагировать на тех, кто называет тебя жирной. И тут Этери вдруг говорит: «Я получаю хейта не меньше вас. Я, возможно, самый одиозный тренер в стране».

Пауза. И как будто слиток свинца упал.

«Но у меня есть правило. Мне насрать».

Услышав эту золотую формулу, я понял, что передо мной великий продюсер. Ведь «мне насрать» — это практически катехизис современной телеэстетики», — заключил Картозия.

