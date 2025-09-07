Легенда НХЛ верит, что Россия выступит на Олимпиаде

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк надеется увидеть российских хоккеистов на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Все-таки я нахожусь в хоккее, и я, наверное, за олимпийским турниром буду следить, буду его смотреть. Туда поедут игроки из НХЛ, тоже будет интересно посмотреть. Но я все-таки не теряю надежды, что нашу сборную включат [в число участников Олимпиады], мне верится, что это случится. Тогда это был бы самый сильный олимпийский турнир» — сказал Дацюк.

По его словам, без России международный турнир теряют в престиже. По его словам, это равносильно отсутствию команд Швеции или Финляндии.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.