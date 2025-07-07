Российские хоккеисты стали лучшими в мире

Сборная России по хоккею стала первой в рейтинге IIHF после чемпионата мира-2025

Сборная России по хоккею вышла в лидеры по очкам в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира 2025 года.

Ежегодно россияне получают по 1520 очков, поскольку на момент отстранения занимали третье место в рейтинге. После ЧМ-2025 в активе сборной России стало 4030 очков, однако IIHF не учитывает ее и Белоруссию в рейтинге. В официальной таблице лидирует США с 3985 баллами. На втором месте идет Швейцария (3975), на третьем — Канада (3935).

Чемпионом мира в 2025 году стала команда США, которая в овертайме обыграла Швейцарию — 1:0.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Украины возглавил российский клуб.