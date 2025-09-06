На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Усик не попал в топ-3 лучших бойцов века

Украинца Усика не включили в тройку лучших боксеров XXI века
true
true
true
close
Andrew Couldridge/Reuters

Американский медиахолдинг ESPN представил рейтинг лучших боксеров XXI века.

Первое место в нем занимает знаменитый американец Флойд Мэйвезер. Следом за ним в опубликованном рейтинге расположились филиппинец Мэнни Пакьяо и еще один представитель США Бернард Хопкинс. Украинского чемпиона мира Александра Усика эксперты поставили лишь на четвертое место.

Неделю назад стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) инициировала специальное расследование в отношении Усика, подозревая его в симуляции. Украинец обратился с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной. Однако в сеть попало видео, на котором Усик танцует и играет в футбол.

Украинский боксер является действующим абсолютным чемпионом мира, дважды в 2024 году победив британца Тайсона Фьюри. За всю профессиональную карьеру Усик не потерпел ни одного поражения.

В рейтинг ESPN также вошли Сауль Альварес (пятое место), Андре Уорд (шестое), Теренс Кроуфорд (седьмое), Хуан Мануэль Маркес (восьмое), Рой Джонс-младший (девятое) и Наойя Иноуэ (десятое).

Ранее российская легенда UFС рассказал, играет ли в футбол.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами