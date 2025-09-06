Усик не попал в топ-3 лучших бойцов века

Американский медиахолдинг ESPN представил рейтинг лучших боксеров XXI века.

Первое место в нем занимает знаменитый американец Флойд Мэйвезер. Следом за ним в опубликованном рейтинге расположились филиппинец Мэнни Пакьяо и еще один представитель США Бернард Хопкинс. Украинского чемпиона мира Александра Усика эксперты поставили лишь на четвертое место.

Неделю назад стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) инициировала специальное расследование в отношении Усика, подозревая его в симуляции. Украинец обратился с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной. Однако в сеть попало видео, на котором Усик танцует и играет в футбол.

Украинский боксер является действующим абсолютным чемпионом мира, дважды в 2024 году победив британца Тайсона Фьюри. За всю профессиональную карьеру Усик не потерпел ни одного поражения.

В рейтинг ESPN также вошли Сауль Альварес (пятое место), Андре Уорд (шестое), Теренс Кроуфорд (седьмое), Хуан Мануэль Маркес (восьмое), Рой Джонс-младший (девятое) и Наойя Иноуэ (десятое).

