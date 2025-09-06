На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская легенда UFС рассказал, играет ли в футбол

Боец UFC Павлович заявил, что не играет в футбол из-за опасности травм
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский боец UFC Сергей Павлович в интервью Legalbet заявил, что не играет в футбол в качестве хобби.

«Сейчас я в футбол не играю, это травмоопасный вид спорта. Можно побежать и связку порвать. Или еще что-то. Но иногда очень хочется!» — заявил Павлович.

23 августа Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 257, одолев Валдо Кортеса-Акосту в Шанхае. Поединок между соперниками продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Боец — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

В 2018 году россиянин подписал первый контракт с UFC. В своем дебютном поединке на UFC Fight Night 141 в Пекине против нидерландца Алистара Оверима он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон подерется с Флойдом Мэйвезером.

