«Интеллектуал и замечательный человек»: Третьяка потряс уход легендарного коллеги

Легенда хоккея Третьяк назвал уход канадского вратаря Драйдена тяжелой утратой
Сергей Лидов/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о знаменитом канадском голкипере Кене Драйдене, которого не стало сегодня. Слова Третьяка приводит официальный сайт ФХР.

«Хоккейная семья понесла тяжелую утрату. Кен Драйден – великий спортсмен, один из лучших канадских вратарей всех времен. А еще он замечательный человек, один из самых ярких представителей того достойного поколения канадцев, которое с большим уважением относилось к нашему хоккею, к нашей стране», – отметил глава ФХР.

Третьяк вспомнил, что познакомился с Драйденом в 1969 году, когда вратари впервые сыграли друг против друга на уровне сборных. Руководитель отечественного хоккея перечислил главные достижения своего коллеги: шесть побед в Кубке Стэнли, пять индивидуальных призов лучшему вратарю сезона НХЛ, участие в «эпохальной» Суперсерии-1972.

Драйдену было 78 лет, врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.

Хоккей. Сборная России
