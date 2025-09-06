На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СКА проиграл в первом матче после ухода Ротенберга

СКА проиграл «Драконам» в первом матче в КХЛ после ухода Ротенберга
Артем Пряхин/РИА Новости

«Шахнай Дрэгонс» оказался сильнее СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» и завершилась победой китайской команды со счетом 7:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шуай Фу, Никита Попугаев (дубль), Гэйдж Куинни (дубль), Борна Рендулич и Макс Эллис. У проигравшей команды отличились Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Николай Голдобин и Рокко Гримальди.

Этот матч стал первым для СКА в КХЛ после увольнения Романа Ротенберга, который работал в Петербурге с января 2022 года. В межсезонье армейцев возглавил Игорь Ларионов.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Тренер ярославцев Игорь Никитин по окончании сезона вернулся в ЦСКА. При этом «Локомотив» не вручил ему чемпионский перстень за победу в турнире. Место Никитина на посту главного тренера «железнодорожников» занял канадский специалист Боб Хартли.

Ранее ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей. КХЛ
