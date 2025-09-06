На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кир Стармер — дрочила!» фанаты сборной Англии оскорбляли политика на матче с Андоррой

Фанаты сборной Англии оскорбляли премьер-министра Стармера на матче с Андоррой
Alastair Grant/Reuters

Болельщики сборной Англии использовали оскорбительные кричалки в адрес премьер-министра Кира Стармера во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Андорры. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, зрители, собравшиеся на трибунах стадиона «Вилла Парк» в Бирменгеме, где прошла игра, распевали на мотив хита Seven Nation Army группы The White Stripes кричалку «Кир Стармер – дрочила!»

Игра завершилась победой англичан со счетом 2:0. Голами отметились Деклан Райс и Кристиан Гарсия, поразивший свои ворота.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Армению.

Футбол. Чемпионат Европы 2020
