ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 6:2

ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ
РИА Новости

Столичный ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Дэниль Спронг, Иван Дроздов и Виталий Абрамов, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличились Никита Гусев и Кирилл Адамчук.

В следующем матче ЦСКА 10 сентября дома сыграет против владивостокского «Адмирала», а «Динамо» 9 сентября в Москве сыграет против «Сочи».

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Тренер ярославцев Игорь Никитин по окончании сезона вернулся в ЦСКА. При этом «Локомотив» не вручил ему чемпионский перстень за победу в турнире. Место Никитина на посту главного тренера «железнодорожников» занял канадский специалист Боб Хартли.

Ранее в России назвали хоккеиста, способного побить рекорд Александра Овечкина.

Хоккей. КХЛ
