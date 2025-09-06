В России назвали хоккеиста, способного побить рекорд Овечкина

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов предположил, что рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сможет побить американский игрок Остон Мэттьюс. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Исключать этого нельзя. Дай бог, чтобы он был здоров. У него для этого все есть», — сказал Радулов.

Мэттьюсу 27 лет, он играет за «Торонто Мэйпл Лифс» и забросил уже 401 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона».

Ранее Овечкин показал, как готовится к новому сезону.