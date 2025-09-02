«Делают «жареное»: в «Зените» оправдали Клаудиньо за слова о России

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова бывшего футболиста команды Клаудиньо, который заявил, что после начала СВО стал чувствовать меньше внимания к себе. В интервью «Фонтанке» Медведев констатировал, что смысл слов игрока исказили.

«Это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном для себя стиле, чтобы сделать «жареное». Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола. Это печально — и спорить с таким утверждением никто не будет. Потому что все переживают из-за изоляции», — констатировал функционер.

Бразилец сообщил, что одной из причин его ухода стала СВО. Он подчеркнул, что на российский футбол в мире и раньше не обращали большого внимания, а после 2022 года ситуация стала еще хуже.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. За это время он провел за команду 124 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. В составе сине-бело-голубых трижды стал чемпионом России. В настоящий момент бразильский полузащитник выступает за катарский «Аль-Садд».

