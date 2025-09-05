На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польский миллионер, отобравший кепку у мальчика на US Open, извинился

Миллионер Щерек, отобравший у мальчика подписанную кепку на US Open, извинился
Кадр из видео/Telegram

Миллионер из Польши Петр Щерек извинился за то, что отобрал у ребенка кепку, подписанную польским теннисистом Камилем Майхшаком на Открытом чемпионате США (US Open). Его слова приводит Live Now Fox.

«Я хотел бы принести свои искренние извинения пострадавшему мальчику, его семье, всем болельщикам и самому игроку. Я совершил ужасную ошибку… Сегодня я понимаю, что это выглядело так, будто я намеренно отобрал сувенир у ребенка. У меня не было такого намерения, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков», — заявил Щерек.

Майхшак во втором туре турнира сражался с российским теннисистом Кареном Хачановым и одержал победу в пяти сетях с результатом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10). Игра продолжалась больше четырех с половиной часов.

После своей победы польский теннисист расписывался на атрибутике — после того, как спортсмен оставил автограф на головном уборе и собирался передать его ребенку, в дело вмешался стоявший рядом Щерек, сумев перехватить кепку и следом спрятать ее в сумку находившейся рядом подруги.

Недовольные произошедшим пользователи соцсетей, где завирусился ролик, стали выкладывать негативные отзывы и ставить низкие оценки в картах под офисами компании Щерека.

Ранее ЦБ объявил, что выпустит трехрублевую серебряную монету на 150-летие тенниса в России.

