Глава ВТБ о «Динамо»: когда-нибудь станем чемпионами

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Матч ТВ» заявил, что московское «Динамо» обязательно станет чемпионом России по футболу.

«Любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться», — заявил Костин.

По его словам, если под руководством Валерия Карпина этого не удастся добиться, то это не станет трагедией.

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне и теперь совмещает пост, тренируя также сборную России. Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице. В сезоне-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

