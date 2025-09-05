«Спартак» объявил о переходе Ву

Столичный «Спартак» на своем официальном сайте объявил о трансфере центрального защитника Кристофера Ву из «Ренна».

Трудовое соглашение между игроком и клубом заключено до лета 2029 года. Футболист будет выступать за московский клуб под третьим номером.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одолел «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

