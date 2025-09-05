На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иордании восхитились болельщиками сборной России

Тренер сборной Иордании Селлами восхитился болельщиками сборной России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной Иордании по футболу Джамал Селлами после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что был рад атмосфере на стадионе во время игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Игра была великолепна. Я был в России в 2018 году как зритель на чемпионате мира, я был на матче сборной Марокко. Здесь все на высшем уровне — и стадион, и болельщики. Что касается возможной ответной встречи, то нам бы хотелось попробовать сыграть против представителей других футбольных школ, особенно в преддверии чемпионата мира 2026 года», — заявил Селлами.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее Валерий Карпин частично озвучил состав сборной России на матч с Катаром.

Футбол. Чемпионат России
