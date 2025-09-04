На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В клубе РПЛ призвали не менять лимит на легионеров

Вратарь Песьяков: я бы ничего не менял в лимите на легионеров
Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) не нужно ужесточать лимит на легионеров. Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

«На мой взгляд, то, что есть сейчас, работает достаточно неплохо. У нас появляется немало молодых и сильных футболистов: Батраков, Кисляк, Раков. И это из того, что сразу приходит в голову», — заметил Песьяков.

По его словам, уже были перепробованы все возможные варианты. И лично его устраивает текущий лимит.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о переходе на формат «5+10» (10 легионеров в заявке и пять на поле — «Газета.Ru») к 2028 году. По словам министра, такое ограничение можно было бы установить и в нынешнем сезоне, но ведомство пошло навстречу клубам лиги. Он анонсировал собрание руководителей Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и клубов в министерстве 9 сентября.

«Я вижу формат «5+10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — заявил Дегтярев на спортивной сессии Восточного экономического форума.

Ранее Карпин сделал заявление по поводу лимита на легионеров.

